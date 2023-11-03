سرايا القدس تستهدف مجمع "أفشلوم" الإسرائيلي برشقة صاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس"، استهداف مجمع "أفشلوم" الإسرائيلي برشقة صاروخية ردًا على استهداف قوات الاحتلال للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

كما استهدفت سرايا القدس مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

هذا وضربت "كتائب القسام" مدينة تل أبيب بـ 3 صواريخ؛ ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

وسُمع إطلاق نار متتالٍ يستهدف معسكر "كرني شمرون" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

فيما استهدفت سرايا القدس، مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

من ناحية أخرى، أصدر "المغرب" تحذيرات من تداعيات إقليمية للتصعيد الإسرائيلي ضد "غزة"، داعيًا إلى خفض التصعيد وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومُستدام إلى القطاع الفلسطيني المُحاصر.

وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن المملكة تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستياءها العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مُضيفة: "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لازال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين ويتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت السكان من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي.

وأكدت أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كتائب القسام تُدمّر 15 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت "كتائب القسام"، استهداف وتدمير 15 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقتل عدد من الجنود في محاور القتال بقطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.