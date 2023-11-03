روسيا تكشف أسرار تأجيل زيارة الرئيس الفلسطيني إلى موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، "ميخائيل بوجدانوف"، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى موسكو، قد تم تأجيلها، والتي كانت مُقررة في مُنتصف نوفمبر، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال بوجدانوف: "تم تأجيل الزيارة التي كان مخططا لها في 15 نوفمبر، بناء على طلب القيادة الفلسطينية".

وأضاف أن الجانب الفلسطيني لفت إلى الوضع الصعب في المنطقة، ونتيجة لذلك لا يرغب عباس بمغادرتها.

وأكد بوجدانوف أن موسكو تقبلت ذلك بتفهم.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى روسيا، كان مخططا لها منذ فترة سبقت تأجج الأحداث الحالية.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا وأكثر من 23500 جريح.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

أبو مازن يُحذّر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف آلاف المدنيين والمشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، السبت.

وحذر "عباس" في كلمته خلال فعاليات مؤتمر القاهرة للسلام، من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار.

وجدد "أبو مازن"، رفض قتل المدنيين من الجانبين، مُشيرًا إلى أن دوامة العُنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين.