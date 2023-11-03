الحيلة الجهنمية.. كيف تصنع كلمة مرور (باسوورد) يستحيل اختراقها؟



محمد اسماعيل - القاهرة - توصل خبراء الأمن الإلكتروني إلى حيلة جديدة، تجعل اختراق كلمات المرور، مهمة شبه مستحيلة.

كانت الفترة الماضية شهدت طوفانا من شكاوي المستخدمين، الذين قالوا إنهم تلقوا تنبيهات بأن حسابات بريدهم الإلكتروني، تبلغهم بأن هناك من يحاول الدخول بكلمات مرور صحيحة، ولولا خاصية المصادقة الثنائية لتم اختراق هذه الحسابات.

وتعتمد الطريقة الجديدة على الرموز التعبيرية التي نستخدمها عادة للتفاعل مع المنشورات أو للرد على رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال خبراء إن الرموز التعبيرية يمكن أن تلعب أيضا دورا مهما في الحفاظ على أمان كلمات المرور الخاصة بك، إذ يمكن استخدامها عند إنشاء كلمة مرور قوية للتطبيقات والحسابات عبر الإنترنت. وإذا كنت تبحث عن شيء سيكون من المستحيل تخمينه، فإن إضافة الرموز التعبيرية يمكن أن يمنحك طبقة إضافية من الأمان.

وأكد الخبراء أن أجهزة الكمبيوتر تتعامل مع الرموز التعبيرية كما تتعامل مع الأرقام والحروف الخاصة مثل علامات الترقيم في كلمة المرور.

وتتميز الرموز التعبيرية بأنها سهلة التذكر أكثر من مجموعة عشوائية من الحروف والأرقام، ومن غير المرجح أن يستخدمها المتسللون الذين يحاولون تخمين كلمة المرور الخاصة بك.

وقال ستان كامينسكي، الخبير في شركة الأمن السيبراني "كاسبرسكي"، لصحيفة "ذي صن" البريطانية: "عندما يحاول المتسللون استخدام كلمة مرور تحتوي على أحرف وأرقام وعلامات ترقيم، هناك أقل من 100 اختلاف لكل رمز يحتاجون إلى اختياره. وهناك أكثر من 3600 رمز تعبيري موحد في الترميز الموحد (Unicode)، لذا فإن إضافة واحد إلى كلمة المرور الخاصة بك يجبر المتسللين على المرور عبر نحو 3700 متغير لكل رمز".

وتابع: "من حيث التعقيد، فإن كلمة المرور المكونة من 5 رموز مختلفة تعادل كلمة مرور عادية مكونة من 9 أحرف، في حين أن 7 رموز تعبيرية تعادل كلمة مرور قوية مكونة من 13 حرفا عاديا".

المشكلة فقط أن بعض التطبيقات لا يسمح لك باستخدام الرموز التعبيرية. لذا، تحقق مما إذا كان التطبيق أو موقع الويب الذي تنشئ كلمة مرور له سيسمح لك بذلك.

ويجب عليك أيضا أن تدرك أن استخدام عدد كبير جدا من الرموز التعبيرية في كلمة المرور الخاصة بك قد يؤدي إلى إبطائك إذا كنت تحاول تسجيل الدخول إلى حساب ما بسرعة.

وأوضح كامينسكي: "الحل الوسط المعقول هو إضافة رمز تعبيري أو اثنين إلى كلمة المرور الخاصة بك لزيادة تعقيدها".

وبالطبع إذا كنت ترغب في جعل أي حساب أكثر أمانا، ففكر في اتخاذ تدابير أخرى لتعزيز سلامتك، مثل المصادقة الثنائية، أو جعل كلمة المرور الخاصة بك أطول لجعل تخمينها أكثر صعوبة.