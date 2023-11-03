وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى النجيلة المركزي.. ويبحث إنشاء وحدة تخاطب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

زار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور مساء اليوم الجمعة، مستشفى النجيلة المركزى لبحث احتياجات المستشفى ولمتابعة انتظام سير العمل.

تضمنت الجولة متابعة الانضباط الإداري للطواقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث، ومتابعة قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة.

ذكر بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بمطروح أنه أن جرى متابعة سير العمل بقسم العمليات بالمستشفى والإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية وفقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ، وتفقد معمل المستشفى وبنك الدم التخزيني.

بحث وكيل وزارة الصحة بمطروح مع الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي استحداث وحدة تخاطب بالمستشفى لخدمة أهالي مدينة النجيلة والقرى المجاورة لها وعرض الأمر على محافظ مطروح، فيما أشار إلى استمرار الجولات في المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل في منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.