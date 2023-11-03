آيفون في المحكمة.. والمتهم بطارية



محمد اسماعيل - القاهرة - خسرت شركة أبل محاولة لإسقاط دعوى قضائية جماعية ضدها أمام محكمة في لندن، بتهمة تضليل العملاء بشأن أداة سياسة إدارة الطاقة المثيرة للجدل في هواتف آيفون.

وأصدرت محكمة استئناف المنافسة البريطانية قرارها، بالاستمرار في نظر الدعوى المقامة ضد أبل. وتقول الدعوى إن أبل أساءت استغلال وضعها المسيطر في السوق الأوروبية وكذبت على عملائها بالزعم أن تحديث برمجياتها منذ أواخر 2016 سيؤدي إلى إطالة عمر البطارية، في حين أن التحديث خنق الأجهزة ببطء.

وقال جاستن جوتمان خبير التسويق الذي أقام الدعوى نيابة عن مستخدمي آيفون في بريطانيا إن أبل ألغت أداة إدارة الطاقة في التحديثات لكي تخفي حقيقة أن البطاريات في هذه الأجهزة لن تكون قادرة على التعامل مع متطلبات تشغيل البرامج الجديدة.

وأضاف، إن هذا يمهد الطريق أمام الملايين من العملاء الذين اضطروا لشراء بطاريات بديلة للحصول على تعويضات من أبل.

المعروف أن البطارية تعد نقطة الضعف التاريخية في هواتف آيفون، سواء لضعف سعتها، أو تعرضها للنفاد سريعا، الأمر الذي يمثل كابوسا للمستخدمين.

