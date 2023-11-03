الداخلية تطارد مروجي الكيف في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الدقهلية - الشرقية - المنوفية" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

أسفرت الجهود عن ضبط 3 عاطلَين لأحدهم معلومات جنائية بمحافظة الدقهلية بحوزتهم كيلو جرام من مخدر الحشيش، 3 كيلو جرامات من مخدر البانجو، كمية من مخدر الشابو وسلاح أبيض "مطواة".

والقبض على عاطل بمحافظة الشرقية بحوزته طبنجة وكمية من مخدر الحشيش وعاطلَين لهما معلومات جنائية بمحافظة المنوفية بحوزتهما فرد محلى، طلقة لذات العيار وكمية من مخدرى الهيروين والحشيش.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.