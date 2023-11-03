الحلبي: الوطن يستحق أن نتنازل من اجله ليبقى عزيزا شامخا غير مشلع بوجه الرياح الإقليمية والدولية

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، خلال رعايته "المنتدى الوطني حول التعليم التحويلي لأساتذة وتلامذة شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو" الذي عقد في بقنايا، إلى أن "الوطن أهم من الأشخاص مهما علا شأنهم، وهذا الوطن يستحق أن نتنازل من اجله ليبقى عزيزا شامخا غير مشلع في وجه الرياح الإقليمية والدولية ومصالح الآخرين".

ولفت الحلبي، الى أننا "نتطلع من خلال موقعنا في المسؤولية التربوية، إلى القفز فوق النزاعات والتباينات والخلافات البسيطة، أمام هول ما يقوم به العدو الإسرائيلي في غزة وفي جنوب لبنان، وندعو إلى بذل جهود اكبر لتحقيق مواعيدنا الدستورية، وتجنيب البلاد أخطارا لا يمكنها ان تتحملها".

وذكر أننا "انجزنا الإطار الوطني للتعليم العام ما قبل الجامعي مع الأوراق المساندة، ونتجه نحو وضع مناهج المواد التعليمية وتطبيقها في عينة مختارة من المدارس الرسمية والخاصة. وهذه المناهج ترسم ملامح المتعلم الذي نريد، عنيت المواطن الصالح الذي يحترم القانون ويكون منتجا، يبتعد عن العنف ويتواصل مع اخيه الإنسان في الوطن وخارجه بسلام، ويحافظ على بيئته الطبيعية والثقافية، وينفتح على لغات العالم وثقافاته، ويكون رياديا ومتواصلا مع أبناء مجتمعه".