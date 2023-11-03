السيد: هل ستخاطر أميركا بمصالحها في المنطقة أم ستبادر إلى وقف فوري للعدوان على غزة؟

أشار النائب جميل السيد، الى أن "مختصر كلام السيد حسن نصرالله قرار الحرب والسلم في غزة وفي المنطقة ليس في يد إسرائيل، بل في أيدي الأميركيين… وهذا صحيح، لأن إسرائيل فقدت توازنها وانشلت قياداتها بعد عملية ٧ تشرين لولا الدعم الفوري السياسي والعسكري والمعنوي الذي هرعت اليه أميركا لتعويم تلك القيادات".

وسأل السيد، "هل ستخاطر أميركا بكل مصالحها في المنطقة أم ستبادر إلى وقف فوري للعدوان على غزة وما يستتبعه من خطوات تؤدي الى إعادة الحقوق للفلسطينيين؟"، مضيفاً "في رأيي، أميركا هي إسرائيل الكبرى، وإسرائيل هي أميركا الصغرى، والسؤال الذي ليس في حاجة إلى جواب هو: من منهما يحكم الآخر؟".