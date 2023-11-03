أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "مسؤولين أميركيين رفيعو المستوى حثّوا إسرائيل على البدء بمناقشة مسألة اليوم التالي للحرب"، أي ما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزّة.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى حثوا إسرائيل على البدء بمناقشة مسألة اليوم التالي للحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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