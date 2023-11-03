مدير "الأونروا" في غزّة: علم الأمم المتحدة لم يعد كافيا لحماية الفلسطينيين

أكد مدير وكالة "الأونروا" في قطاع غزة توماس وايت، أن "علم الأمم المتحدة لم يعد كافيا لحماية فلسطينيين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع وعددهم 600 ألف تقريبا، مشيرا لمقتل 38 شخصا هناك".

وولفت وايت، الى أنه "جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ بدء الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول الماضي، لجأ أكثر من 600 ألف شخص إلى مؤسسات تابعة لوكالة أونروا وأهمها المدارس".

وبيّن أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، المجتمعين للاستماع إلى تقرير حول الوضع الإنساني في قطاع غزّة، "الحقيقة أنّنا لا نستطيع حتى توفير الأمن لهم تحت راية الأمم المتحدة".

وأضاف "أُصيب أكثر من 50 من منشآتنا بسبب النزاع، بينها 5 استُهدفت بشكل مباشر. وأعتقد أنه في آخر إحصاء، قتل 38 شخصا في ملاجئنا"، معرباً عن خشيته "من أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير لا سيّما في شمال قطاع غزة حيث أصبحت الوكالة الأممية عاجزة عن الاتصال بالعديد من مراكزها".

وأوضح أن "الأمم المتحدة تبقى الأمل الوحيد لسكّان غزة اليوم"، مضيفا "لا أريد أن أصل إلى اليوم الذي لن يرفع فيه علم الأمم المتحدة في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن مجزرة إسرائيلية بمدرسة تؤوي نازحين.