الأمم المتحدة: الحاجة ماسة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة لتخفيف المعاناة

أوضحت عدة منظمات بالأمم المتحدة، في بيان مشترك، أن "القصف الإسرائيلي تسبب بتعطل الخدمات الصحية للأمهات وحديثي الولادة بشكل هائل".
ولفتوا إلى أن "أكثر من نصف سكان غزة نزحوا لمرافق الأونروا بظروف سيئة ونقص المياه والغذاء"، مشيرين إلى أن "نقص المياه والغذاء في غزة يسبب الجوع وسوء التغذية والجفاف وانتشار الأمراض".
وشددت المنظمات على أن "الحاجة ماسة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة لتخفيف المعاناة".
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