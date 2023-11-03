إصابات وأضرار مادية في غرب النيبال من جراء هزة أرضية بقوة 5,6 درجات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن "زلزال بقوة 5,6 درجات ضرب جيبا نائيا في غرب النيبال وأسفر عن إصابات وأضرار بالمنازل".

وذكرت الهيئة، أن "سكان مدن عدة في شمال الهند شعروا بالزلزال الذي وقع قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، قرب منطقة جملة القليلة السكان".

وأشار رئيس الإدارة المحلية في منطقة جاجاركوت في غرب النيبال سوريش سونار، في تصريح لوكالة فرانس برس، إلى "عدم ورود أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن، وإلى أن السلطات تحاول إحصاء الأضرار"، مضيفاً "هناك منازل تضرّرت وأشخاص أصيبوا لكننا نحاول الحصول على مزيد من التفاصيل".