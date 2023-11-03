تحذير غير مسبوق .. حياة الإسرائيليين مهددة في جميع أنحاء العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الجمعة بأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تحذيرا غير مسبوق للإسرائيليين من السفر إلى الخارج.

وقالت الصحيفة: "بعد مرور شهر تقريبا على بدء الحرب، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا غير عادي من السفر، دعا فيه إلى زيادة الاحتياطات الواجب اتخاذها عند السفر إلى الخارج وحتى النظر في ضرورة ذلك".

وذكرت أنه ومن بين أمور أخرى، دعا المجلس إلى الامتناع عن إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية في ضوء المظاهر العديدة لمعاداة السامية وحوادث العنف ضد الإسرائيليين واليهود في العالم.

وأضافت أن المجلس أشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة وعلى خلفية الحرب، كانت هناك زيادة كبيرة في مظاهر معاداة السامية والتحريض إلى جانب الهجمات العنيفة التي تهدد الحياة ضد الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم، موضحة أن هذه الأحداث تقع في العديد من الأماكن بما في ذلك البلدان التي لا يوجد تحذير من السفر إليها.

هذا، ونشر المجلس جملة من التوصيات وهي: "تأجيل السفر إلى الدول التي لديها تحذيرات من السفر، مع التركيز على الدول العربية والشرق أوسطية وشمال القوقاز والدول المحيطة بإيران، التحقق من حالة الاحتجاجات ومظاهر العنف ضد إسرائيل في الوجهة المختارة، حتى في البلدان التي ليس لديها تحذير من السفر.، تجنب إضفاء الطابع الخارجي على الرموز الإسرائيلية واليهودية، التعرف على أرقام خدمات الطوارئ في الوجهة التي يزورونها والسفارة الإسرائيلية إن وجدت، الابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات، البقاء في حالة تأهب أثناء البقاء في الوجهة، والانتباه إلى ما يحدث حولها، عدم إجراء حديث حول الخدمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش، مع جهات مجهولة".