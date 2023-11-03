50 شهيدًا وجريحًا بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة، عن سقوط 50 شهيدا وجريحا بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة.

وفي سياق آخر ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل مع إسرائيل من أجل صياغة آلية تتضمن أوقاتًا من وقف إطلاق النار، بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة.

ونسبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى بلينكن قوله - خلال حديث للصحفيين في تل أبيب، أثناء زيارة تستغرق يومًا واحدًا - : "هذه آلية حاسمة لحماية المدنيين".

وقال بلينكن إن جزءًا من محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول هذه القضية.