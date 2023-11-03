شكرا لقرائتكم خبر عن «أوشن فايكينغ» تُنقذ 75 مهاجراً في «المتوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرسيليا - أ ف ب

أنقذت السفينة «أوشن فايكينغ» التي تستأجرها منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية 75 مهاجراً، بينهم 23 امرأة و17 طفلاً قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيطاليا ليل الخميس.

واستنفد هؤلاء المهاجرون، الذين أبحروا لمدة سبعة أيام على متن مركب شراعي، مخزونهم من المياه والغذاء قبل يومين، وفق منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» التي تدير سفينة الإنقاذ بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ولفتت المنظمة إلى أن معظم المهاجرين الناجين أتوا من أفغانستان وإيران وأوزبكستان. وكانت تلقّت تنبيهاً من مركز الإنقاذ البحري الإيطالي. وكانت «أوشن فايكينغ» في طريق عودتها من ميناء رافينا الإيطالي، حيث أنزلت 47 شخصاً أنقذتهم، ومتجهة نحو صقلية ومنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث تنفذ عادة عملياتها. وتتجه حالياً نحو ميناء تارانتو جنوبي إيطاليا الذي حددته لها روما.

وتقدّر المنظمة الدولية للهجرة أنه منذ بداية عام 2023 فُقد 2467 مهاجراً خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.