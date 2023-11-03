شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب «متحمس» للإدلاء بشهادته في قضية الاحتيال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

قال إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق في ختام جلسة الإدلاء بشهادته الجمعة في قضية الاحتيال المدنية المرفوعة ضد الاستثمارات العقارية لعائلته، إن والده «متحمس» للمثول أمام القضاء الأسبوع المقبل.

ويتوقع أن يدلي ترامب (77 عاماً) بشهادته أمام المحكمة في إطار القضية التي تُتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.

وعند مغادرته قاعة محكمة مانهاتن في نهاية الجلسة الثانية لإدلائه بشهادته ندد إريك ترامب بالقضية بوصفها «مهزلة كبيرة» و«هدراً هائلاً لأموال دافعي الضرائب». وقال للصحفيين: «لم نرتكب أي خطأ على الإطلاق» مضيفاً «شركتنا أفضل مما كانوا يتصورونه على الإطلاق».

وقال إريك ترامب إن والده «سيكون هنا بالتأكيد» للإدلاء بشهادته الاثنين. وتابع: «أدرك أنه متحمس جداً ليكون هنا. ويعتبر القضية واحدة من أكثر التظلمات التي لا تصدق مما شهده على الإطلاق».

وفي حال مثول الرئيس السابق أمام المحكمة ستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علناً في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها. ويتولى إريك ترامب (39 عاماً) وشقيقه الأكبر دون جونيور (45 عاماً) منصب نائبي رئيس «منظمة ترامب» التي تضم شبكة واسعة من الشركات تُعنى بإدارة مبانٍ سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة، وملاعب غولف حول العالم.

والخميس أدلى دون جونيور بشهادته لليوم الثاني على التوالي، وأعقبه شقيقه الأصغر. وتبنّى الشقيقان خط الدفاع نفسه، مكررين أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم.

وكان اسم إيفانكا، ابنة ترامب البالغة 41 عاماً، ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأبنائه، قبل إسقاط التهم عنها لاحقاً. ورغم ذلك تلقت استدعاء أيضاً للإدلاء بشهادتها.

ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار، واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية. وتعد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك قانونية يواجهها ترامب الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي عام 2024.