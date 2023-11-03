شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حرب غزة.. هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هندوراس - رويترز

أعلنت وزارة الخارجية في هندوراس، الجمعة، أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب ما وصفته بانتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وبذلك تنضم هندوراس إلى عدد من الدول أعلنت سحب سفرائها من إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة والتي أودت بأكثر من 9 آلاف مدني حتى الآن.

وكانت بوليفيا أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الحرب، في حين استدعت كولومبيا وتشيلي المجاورتان سفيريهما.