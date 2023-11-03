شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 100 أمريكي وأفراد أسرهم غادروا غزة الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أعلن البيت الأبيض، أن 100 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم غادروا غزة الخميس، مضيفاً أنه من المتوقع أن تغادر مجموعة كبيرة أخرى من الأمريكيين الجمعة.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير، أن المفاوضات مكثفة بشأن إخراج الرعايا الأجانب من غزة وأن الوضع متقلب.

وأدلت بتلك التصريحات في حديثها للصحفيين بينما كان الرئيس جو بايدن يتوجه إلى ولاية مين.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل حالياً بهدف إقناعها للموافقة على هدنة إنسانية مؤقتة في حربها الجارية في قطاع غزة بهدف إجلاء الأجانب المحاصرين في المدينة، لكنها مهمة صعبة بسبب اشتراط تل أبيب إفراج حركة «حماس» عن الرهائن المحتجزين لديها.