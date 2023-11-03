شكرا لقرائتكم خبر عن «حلف الفضول» و«العالمي للحريات الدينية» يعززان جهود السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع «حلف الفضول الجديد»، و«المؤتمر العالمي للحريات الدينية»، في واشنطن، مذكرة تعاون يصبح بموجيها «الحلف» شريكاً رئيسياً

ل «المؤتمر العالمي»، في خطوة تاريخية غير مسبوقة، تعزّز الجهود الدولية في حماية الحريات الدينية، والإقناع بمبادئ التعايش السعيد، وتحقيق السلام العالمي المنشود.

وقع مذكرة التعاون، وليام فندلي، رئيس مجلس إدارة حلف الفضول الجديد، والسيناتور سام براونباك، عضو مجلس الشيوخ، والسفير السابق للحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية عن المؤتمر العالمي للحريات الدينية، وذلك بحضور الشيخ المحفوظ بن بيّه، الأمين العام ل «منتدى أبوظبي للسلم»، عضو المجلس الإداري لمكتب «حلف الفضول الجديد» بواشنطن، ورشاد حسين سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، وجمع من القيادات الدينية، والفاعلين في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية.

يأتي هذا التعاون تكريساً للجهود العالمية الرامية إلى إحلال السلام بدل الصراع، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين وصنّاع القرار، وفسح المجال أمام مفاهيم جديدة، يمكنها تأثيث المشهد الدولي الراهن، اعتماداً على «الحقوق الجديدة»، ك «الحق في السلم»، و«الحق في التنمية»، ما من شأنه أن يقوّي الحضور الأخلاقي في المشهد الدولي. كما يتوج هذا التوقيع التاريخي جهوداً حثيثة ومتواصلة، أطلقها «منتدى أبوظبي للسلم»، عبر وثائق وإعلانات، تعبّر عن رؤية ورواية دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لها صدى كبير في الأوساط المحلية والدولية، ك «إعلان مراكش»، و«إعلان واشنطن للتحالف بين الأديان»، و«إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة»، و«حلف الفضول الجديد»، الذي وقع عليه في أبوظبي أزيد من 1000 شخصية دينية وسياسية وفكرية وإعلامية، وانبثق عنه تأسيس مكتب «حلف الفضول الجديد» في واشنطن. (وام)