شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 288 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية بعرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 288 مهاجرًا غير شرعي من بعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قاربين تقليديين واجها صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وأوضح بيان للبحرية المغربية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن بينهم 10 نساء ورضيع، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للسلطات المتخصصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين

تستمر جهود المغرب في إحباط الهجرات غير الشرعية وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر البحر المتوسط نحو أوروبا.

وأنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، في عرض ساحل إقليم طرفاية الشهر الماضي، 58 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 12 امرأة وقاصران، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع واجه صعوبات في الإبحار.