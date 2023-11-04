شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يدين جرائم ومجازر الاحتلال الصهيونى ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا جرائم الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى بغزة، وارتكاب مجازر يومية وقتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ وآخرها مذبحة مستشفى الشفاء وقصف الجرحى داخل سيارات الإسعاف. وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية إننا نعلن رفضنا لما تقوم به إسرائيل، مضيفا :"ونقول لها لا لقتل الأطفال والمدنيين".

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