أظهر استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ 56% من الإسرائيليين لا يثقون بإدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للحرب على قطاع غزة، والمستمرّة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "مسؤولين أميركيين رفيعو المستوى حثّوا إسرائيل على البدء بمناقشة مسألة اليوم التالي للحرب"، أي ما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة.
وتنقل وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين شكوكهم بأهداف الحرب الإسرائيلية على غزّة ومدى إمكانية تحقيقها، داعين إلى وقف لإطلاق النار، كما زادت دعوات إسرائيليين من أجل استقالة نتانياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية: 56% من الإسرائيليين لا يثقون بإدارة نتنياهو للحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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