وزارة الصحة بغزة أكّدت سقوط 15 شخصًا و60 جريحًا بالقصف الإسرائيلي عند بوابة مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ "الاحتلال ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدًا و60 جريحًا" إثر القصف الإسرائيلي، موضحًا أنّ "967 مجزرة ارتكبت في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان".

وأشارت إلى "أننا نطالب بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين".