أكّد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، أنّ "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه أنصف الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "خطاب السيد نصرالله يتوافق مع المرحلة وأكد مشروعية المعركة التي نخوضها".
وأوضح "أننا في اليمن لم نشعر بالأمن إلاّ بعد أن قمنا بقصف الكيان الصهيوني"، و"عندما سمعنا أنّ الولايات المتحدة قررت إحضار أساطيلها قرب اليمن شعرنا بالسعادة"، مشددًا على أنّ "التهديدات الأميركية لا تقلقنا ونحن مستمرون بعملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني".
وأفاد بـ"أننا نفرح عند اقتراب الأساطيل الأميركية من سواحلنا، لأننا سنكون قادرين على ضربها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في "أنصار الله": نفرح عند اقتراب الأساطيل الأميركية من سواحلنا لأننا سنكون قادرين على ضربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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