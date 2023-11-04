أسامة حمدان: نصرالله حدد بأنّ المعركة لا بد ان تنتصر فيها المقاومة وهذه المعركة هي مهمة الجميع

أشار القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية أسامة حمدان، أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حدد "بأن المعركة لا بد أن تنتصر فيها المقاومة وهذه المعركة هي مهمة الجميع".
ولفت إلى أنّ "الاميركي اعطى الضوء الاخضر للاسرائيلي للقيام بالعملية في غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يهمه ان يعود الأسرى".
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