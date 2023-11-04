واشنطن تضغط على إسرائيل لتخفيف القصف .. البنتاجون طلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي تفسيرا لقصف مخيم جباليا بغزة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن البنتاجون طلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي تفسيرا لقصف مخيم جباليا بغزة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: "إدارة بايدن حثت إسرائيل على تنفيذ عمليات استهداف دقيقة، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".

وأضافت صحيفة بوليتيكو عن نائب ديمقراطي مطلع على محادثات أمريكية إسرائيلية: "واشنطن تضغط على إسرائيل لتخفيف القصف بعد قصف مخيم جباليا".

وفي وقت سابق مساء الجمعة، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، إن هناك ضغوط داخلية على بلينكن، لإصدار بيان إدانة لقصف مستشفى الشفاء .

وتابع مسؤول بالخارجية الأمريكية في حديث له مع قناة الجزيرة، أن بلينكن يدفع بقوة في إسرائيل لتفعيل الهدن الإنسانية.

وأوضح مسؤول بالخارجية الأمريكية: " قناة شكاوى الموظفين استقبلت مئات الاعتراضات على عدم المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار".

ارتفع عدد شهداء قصف بوابة مركز الشفاء الطبي، إلى نحو 15 شهيدًا وعشرات الجرحى.