هجوم عنيف وضخم بشرق سوريا .. اشتعال قاعدة للجيش الأمريكي جراء هجوم صاروخي

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بوقوع سلسلة انفجارات هزت القاعدة الأمريكية في قرية خراب بريف اليعربية في محافظة الحسكة شرقي سوريا.

وأكد المراسل، بحسب مصادر محلية، أن 5 انفجارات ضخمة هزت القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير قرب حقول نفط الحسكة في منطقة الرميلان، أقصى الشمال الشرقي من سوريا، وسط تأكيدات بوقوع إصابات بشرية في صفوف قاطنيها.

وأكدت مصادر محلية في محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك"، أن قصفا صاروخيا جديدا تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة خراب الجير) عند مثلث الحدود (السورية- العراقية- التركية)، وهو الخامس من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنه أضخمها من حيث الحجم والنتائج، وفقا للمصادر.

وتابعت المصادر أن أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في عموم أرجاء المنطقة، مؤكدة أن القاعدة تعرضت لهجوم عنيف وضخم عبر 5 صواريخ مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبينت المصادر أن المنطقة تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي.

وقاعدة "الرميلان" اللاشرعية، أو مطار خراب الجير، هي مطار زراعي سوري قديم حوله الجيش الأمريكي عام 2014 إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا تم إنشاؤها في قرية "الجفال" الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.

وتأتي هذه التطورات العسكرية من خلال الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية المدمرة للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطنيين في قطاع غزة، وبهذا الهجوم يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق إلى أكثر من 40 هجوم خلال الأسابيع الماضية.