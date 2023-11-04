شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات حاشدة تطالب بإنهاء الحرب ووقف الإبادة الجماعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت العديد من المدن والعواصم العربية والأجنبية، في مشهد متكرر خلال الأسبوعين الماضيين تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بوقف الحرب على غزة، أمس الجمعة، في حين حذّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من تنظيم تظاهرات في لندن أثناء إحياء ذكرى «يوم الهدنة»، حيث يعتزم مؤيدون للفلسطينيين التظاهر ضد الحرب على غزة.

واحتشد نحو ألفي شخص مساء الخميس في باريس وفق الشرطة للمطالبة بإنهاء «المجزرة في غزّة» وب«وقف فوري لإطلاق النار»، خلال تظاهرة سمحت بها السلطات وخرجت بدعوة من نواب من حزب فرنسا الأبية وتجمعات سياسية ونقابية. وتجمع الحشد في ساحة الجمهورية حاملاً أعلاماً ولافتات دعم للشعب الفلسطيني وسكّان غزّة، ثم تفرق المتظاهرون الذين بلغ عددهم ألفي شخص حسب شرطة باريس، في شكل سلمي. ومن المقرر خروج تظاهرات أخرى باسم «مسيرات ضد الحرب»، اليوم السبت في باريس ومدن أخرى في فرنسا، تنظمها منظمات يسارية.من جانب آخر، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تنظيم تظاهرة في 11 نوفمبر، اليوم الذي تكرّم فيه البلاد الجنود الذين قُتلوا في الحربين العالميتين، أمراً «استفزازياً ومعيباً». وقال «هناك خطر واضح وقائم من احتمال تدنيس نصب سينوتاف وغيره من النصب التذكارية للحرب، وهو ما من شأنه أن يشكل إهانة للشعب البريطاني والقيم التي ندافع عنها».

إلى ذلك، استدعيت إينا فيرنيكوف عضو في مجلس مدينة نيويورك، يوم الخميس، إلى المحكمة بتهمة استخدام سلاح ناري بعد أن قال ممثلو الادعاء إنها حملت مسدساً خلال تظاهرة معارضة للفلسطينيين. وقال ممثلو الادعاء إن إينا فيرنيكوف عضو مجلس المدينة وهي جمهورية ومؤيدة صريحة لإسرائيل، شوهد عقب مسدسها خارجاً من حزام الخصر في صور ومقاطع مصورة أثناء مشاركتها في تظاهرة مضادة لتظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين يوم 13 أكتوبر في جامعة بروكلين. ووجهت محكمة بروكلين الجنائية إلى فيرنيكوف تهمة حيازة سلاح ناري في موقع يتسم بالحساسية. وكان لدى فيرنيكوف رخصة حمل سلاح لكن بموجب قانون نيويورك لا يجوز لحائزي الأسلحة المرخصة جلبها إلى مواقع حساسة معينة بما في ذلك الاحتجاجات وساحات المدارس. وسلمت فيرنيكوف سلاحها بعد توقيفها، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 24 يناير.(وكالات)