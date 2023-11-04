شكرا لقرائتكم خبر عن أوربان يهنئ أذربيجان بعد استعادتها كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أستانا - أ ف ب

هنأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان،الجمعة، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في أول تصريحات علنية له منذ استعادة باكو السيطرة على ناغورنو كاراباخ من الانفصاليين الأرمن.

وقال أوربان خلال قمة الدول الناطقة بالتركية في العاصمة الكازاخستانية أستانا: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتمنى للرئيس علييف كل النجاح في عمله لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وكل النجاح في أعمال إعادة الإعمار في كاراباخ». وأضاف: «تهانيّ عزيزي السيد الرئيس!». كما هنأ الزعماء الآخرون الذين حضروا القمة علييف.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان نزاعاً لعقود للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية التي يسكنها الأرمن.

وسيطرت باكو على المنطقة الجبلية في سبتمبر/أيلول الماضي، في هجوم خاطف استمر 24 ساعة وأنهى عقوداً من حكم انفصالي موالٍ للأرمن. ويسعى الاتحاد الأوروبي لاستضافة محادثات بين قادة أرمينيا وأذربيجان لخفض التوتر.

وبعكس أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، أقامت المجر منذ فترة طويلة علاقة وثيقة مع باكو، وانحازت لأذربيجان في نزاع ناغورنو كاراباخ واستأنفت المجر علاقاتها الدبلوماسية مع أرمينيا العام الماضي، بعد انقطاع دام عشر سنوات.