شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونروا»: علم الأمم المتحدة لم يعد كافياً لحماية الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

أكد مسؤول أممي في غزة الجمعة، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافياً لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية بالقطاع المحاصر، والبالغ عددهم 600 ألف تقريباً، مشيراً إلى مقتل 38 شخصاً فيها.

ولجأ أكثر من 600 ألف شخص إلى مؤسسات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أهمها مدارس هرباً من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال مدير الوكالة في قطاع غزّة توماس وايت: «إنهم أشخاص يبحثون عن الحماية التي يؤمنها عَلَم الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي».

وأضاف أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المجتمعين للاستماع إلى تقرير حول الوضع الإنساني في قطاع غزّة: «الحقيقة أننا لا نستطيع حتى توفير الأمن لهم تحت راية الأمم المتحدة».

وتابع: «أُصيبت أكثر من خمسين من منشآتنا بسبب النزاع، بينها خمس استُهدفت بشكل مباشر. وأعتقد بأنه في آخر إحصاء، مات 38 شخصاًَ في ملاجئنا»، معرباً عن خشيته من أن يرتفع هذا العدد لاسيما في شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تبقى الأمل الوحيد لسكّان غزة اليوم، وأضاف: «لا أريد أن أصل إلى اليوم الذي لن يرفع فيه علم الأمم المتحدة في غزة». وقال أيضاً: «خلال زيارتي لأنحاء غزّة في الأسابيع الأخيرة، كان المشهد مشهد موت ودمار»، مذكّراً بمقتل ما لا يقل عن 72 من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب.

ويعيش سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 نسمة في وضع إنساني كارثي تحت القصف العنيف الذي تشنه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متوعدة ب«القضاء» على حركة «حماس».

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، إلى 9227، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء.

وعلّق مسؤول الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث: «الله يعلم عدد القتلى الآخرين الذين لم يتم إحصاؤهم أو الذين ما زالوا تحت الأنقاض».

وأضاف: «النظام الصحي منهار والأونروا خارج الخدمة عملياً». وتابع: «ما شهدناه خلال الأيام ال26 الماضية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ليس أقل من وصمة على ضميرنا الجماعي».