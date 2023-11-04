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سيرتدي هذا الرقم.. مبابي يقترب من "الملكي"

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الشهير، فإن كيليان مبابي سيرتدي القميص رقم 10 في .

ويرتدي هذا القميص في الوقت الحالي، النجم الكرواتي لوكا مودريتش، والذي بات مجرد ورقة بديلة على دكة بدلاء الميرنجي.


وتشير التوقعات إلى أن لوكا مودريتش يخوض موسمه الأخير داخل قلعة سانتياجو برنابيو تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، أن عملية إقناع كيليان مبابي لتجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، باتت صعبة ومعقدة للغاية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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