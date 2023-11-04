الخارجية الفلسطينية تُدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي وتُناشد بحماية مستشفيات غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، عن إدانتها بأشد العبارات "المجازر البشعة" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة وخلفت "عشرات من الشهداء والمُصابين والجرحى"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وفي بيان لها قالت الخارجية: "ندين بأشد العبارات المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة والتي خلفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى، هذا بالإضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تقل جرحى ومصابين".

واعتبرت الوزارة ما جرى بأنه "من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي خاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان".

وتابعت الوزارة: "لطالما حذّرت الوزارة من مثل هذه الجرائم والمخاطر المترتبة على استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها بما يعنيه ذلك من حرمان حتى المرضى الفلسطينيين من فرصة العلاج".

وأردف البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتمادي قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات وارتكاب المزيد من المجازر بحقها بحجج وذرائع واهية لتبرير استهدافها للمستشفيات خاصّة التي لا زالت تعمل في شمال في قطاع غزة".

واختتمت: "تطالب الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الأممية والدولية المختصة خاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية للمستشفيات حتى تتمكن من أداء مهامها العلاجية الإنسانية."

الجدير بالذكر أن عشرات المستشفيات توقفت عن العمل في قطاع غزة بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تؤوي نازحين

قصفت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مدرسة تؤوي نازحين في منطقة "الصفطاوي" شمالي مدينة غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينة، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط 50 شهيدًا وجريحًا.

هذا وأعلنت "سرايا القدس"، استهداف مجمع "أفشلوم" الإسرائيلي برشقة صاروخية ردًا على استهداف قوات الاحتلال للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

كما استهدفت سرايا القدس مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين

هذا وضربت "كتائب القسام" مدينة تل أبيب بـ3 صواريخ؛ ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

وسُمع إطلاق نار متتالٍ يستهدف معسكر "كرني شمرون" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

فيما استهدفت سرايا القدس، مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

من ناحية أخرى، أصدر "المغرب" تحذيرات من تداعيات إقليمية للتصعيد الإسرائيلي ضد "غزة"، داعيًا إلى خفض التصعيد وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومُستدام إلى القطاع الفلسطيني المُحاصر.

وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن المملكة تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستياءها العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مُضيفة: "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لازال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين ويتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت السكان من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي.

كتائب القسام تضرب تل أبيب بـ3 صواريخ ردًا على الاحتلال

ضربت "كتائب القسام" مدينة تل أبيب بـ3 صواريخ؛ ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.