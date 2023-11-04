يزور مركز القيادة والتحكم.. وزير التنمية المحلية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تشهد محافظة الدقهلية السبت زيارة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات ومعارض بيع وتسويق المنتجات البدوية وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية للوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وافتتاح ميدان رمسيس.

تبدأ زيارة وزير التنمية المحلية بالوصول إلى ديوان عام محافظة الدقهلية، حيث يستقبله الدكتور أيمن مختار محافظ الأقليم، ثم زيارة مركز القيادة والتحكم في شارع الجيش بمدينة المنصورة علي مساحة إجمالية 5 آلاف متر مربع، والتابع لديوان عام المحافظة.

يضم المبنى أكبر غرفة مراقبة مركزية تحتوي علي أحدث أنظمة المراقبة الحديثة، وتحتوي علي أحدث أنظمة المراقبة الحديثة، والذي افتتحه محافظ الدقهلية فى 24 نوفمبر من عام 2021.

كما يشهد آمنة، اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

من المقرر أن يفتتح وزير التنمية المحلية ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره وتجديده والتي تضمنت رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر وخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بعد صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولًا إلى ميدان أم كلثوم

ويختتم وزير التنمية المحلية زيارته لمحافظة الدقهلية بافتتاح معرض "مبادرة أيادي مصر" والمقام في حديقة شجرة الدر بالمدينة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذي سيستمر على مدار 10 أيام حيث سينتهي بتاريخ 14 شهر نوفمبر 2023 .

ويهدف المعرض الاهتمام بالمنتجات اليدوية والتراثية ودعمها والحفاظ عليها، وكذلك توفير فرص العمل للشباب والسيدات وكل من لديه موهبة وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.