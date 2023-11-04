بعد رفع أسعار البنزين.. محافظ المنيا: لا زيادة فى تعريفة المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بيانًا مساء اليوم الجمعة، أكد خلاله عدم زيادة تعريفة المواصلات لجميع الخطوط بالمراكز والمدن والقرى.

كلف محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود بالمحافظة، للتأكد من توافر مخزون المواد البترولية والبيع بالأسعار الجديدة مع الإبقاء على سعر السولار دون زيادة، مؤكدا عدم زيادة تعريفة الركوب واستمرار العمل بها لسيارات الأجرة ولكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، وانتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى.

كما شدد المحافظ على مواصلة الجهات المعنية حملاتها الرقابية على مدار الساعة بالتنسيق مع مباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين، لافتًا إلى استقبال غرفة عمليات المحافظة لأي شكاوى أو بلاغات تخص أي مخالفات بعدم الالتزام بالتعريفة المقررة على تليفون غرفة الشكاوى رقم: 0862342200.