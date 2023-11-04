رئيسة المجر منحت ميناسيان وسام الصليب الكبير من الدرجة الأولى

منحت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، بطريرك بيت كيليكيا الارمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، وسام الصليب الكبير من الدرجة الأولى تقديراً للدور الكبير والمميز الذي يؤديه على الصعيد الانساني

والوسام يُعتبر الأعلى درجة في دولة المجر، وقد قلده الصليب سفير المجر في لبنان فيرنز تشيلاغ، خلال لقاء أقيم في مقر البطريركية- الأشرفية.

وخلال اللقاء تقدم ميناسيان بالشكر الجزيل من رئيسة المجر على مبادرتها، ومثنياً على العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين.

من جهته نوه السفير المجري بالدور المميز والكبير الذي يقوم به ميناسيان في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا الشرقية في حماية الوجود المسيحي، وكذلك الدور الكبير الذي يضطلع به على الصعيد الانساني والاجتماعي.