سقوط 46 صحفيًا في غزّة إثر القصف الإسرائيلي المتواصل في القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن 46 صحفيًا إثر القصف الإسرائيلي على القطاع.
وبعد مرور 27 يومًا على القصف العنيف والمتواصل من قِبل الجيش الإسرائيلي لقطاع غزّة، سقط أكثر من 9000 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى وجود مفقودين وعدد كبير من الجرحى.
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