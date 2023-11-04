وزير خارجية إيطاليا أكّد استعداد بلاده لعلاج المصابين الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة

صرّح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بأن بلاده مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن تاجاني قوله: "لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا"، مؤكد الجهوزية "لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

ويوم الجمعة، قصفت القوات الإسرائيلية سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء، ما أدى لمقتل العشرات من المصابين المنقولين في سيارات الإسعاف لتلقي العلاج خارج القطاع، عبر معبر رفح.