بوتين: أيّ شخص طبيعي سيغضب من صور الأطفال الملطخين بالدماء في غزة

شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنّ أيّ "شخص طبيعي" سيغضب من صور "الأطفال الملطخين بالدماء" في قطاع غزة، لكن على روسيا أن "تحافظ على هدوئها".
وكان بوتين يعلق على حادثة اقتحام مطار في منطقة داغستان الروسية التي وقعت في 29 تشرين الأول، عندما اقتحم مئات الأشخاص المطار بحثا عن إسرائيليين وصلوا للتو على متن رحلة جوية من تل أبيب.
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