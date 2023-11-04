عبداللهيان لنظيره البريطاني: انصح الحكومة البريطانية بالنظر للتطورات في المنطقة بنظرة واقعية

بحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي خلال محادثة هاتفية التطورات في غزة وبعض القضايا الثنائية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، ذكر أمير عبداللهيان في كلامه لنظيره البريطاني "أنني انصح الحكومة البريطانية بالنظر إلى التطورات في المنطقة بنظرة واقعية".

وأوضح أنّه "في أي رؤية كانت، يجب أن نعرف أن جذور الأزمة الفلسطينية تعود إلى الاحتلال من قِبل الكيان الصهيوني"، و"من وجهة نظر القانون الدولي فإن لشعب الدولة المحتلة ارضها الحق في الدفاع المشروع".

ولفت عبداللهيان إلى أنّ "في إطار مبادئ القانون الدولي، ينبغي أيضًا مراعاة مبدأ التناسب في أي حرب. وفي هذا الصدد، فإن المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 9000 مدني فلسطيني لغاية الان، في عمل انتقامي وإبادة جماعية أعلن عنها الكيان الصهيوني علناً، أمر غير مقبول بأي معيار من المعايير".

وأكد أنّه "يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة فورًا، ويجب تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لغزة".

واعتبر أمير عبداللهيان أنّ "الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الأميركية لتل أبيب هو السبب في تصعيد حدة الحرب في هذه المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "قوى المقاومة في المنطقة لا تتلقى الأوامر من إيران ولكنها تتخذ قراراتها بناء على الاعتبارات والظروف وبما يتوافق مع أمن بلادها القومي".

كما أكد وزير الخارجية الايراني "أهمية التركيز على الدبلوماسية والحوار كخيار مناسب في طريق التعاون بين طهران ولندن وتجنب الاتهامات التي لا أساس لها".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، اشار وزير الخارجية البريطاني، الى مواقف بلاده بشأن التطورات في فلسطين، داعيا إيران "لبذل الجهود لمنع توسيع دائرة الحرب في المنطقة".

ونوه كليفرلي إلى العلاقات القديمة بين بلاده وايران ووصف عملية التعاون بين البلدين بأنها مهمة في إطار الاتفاقيات الدبلوماسية.