تحت النار في عمق القطاع .. إجلاء 260 جنديا إسرائيلياً أصيبوا في اشتباكات غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من قطاع غزة في حوالي 150 عملية إنقاذ جوية وبرية، إلى المستشفيات في إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة على منصة "إكس": "منذ بداية القتال، يعمل جنود الوحدة 669، وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة والفرق الطبية وأسراب طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو، تحت النار في عمق قطاع غزة لإنقاذ جنودنا وتقديم العلاج الطبي لهم".

وأضاف: "تم حتى الآن نقل حوالي 260 جنديا جريحًا إلى المستشفيات في إسرائيل، ضمن 150 عملية إنقاذ جوية وبرية بالتعاون مع القوات البرية ووحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتابع: "تقوم فرق الوحدة 669 المتنقلة بتقديم الرعاية الطبية الأولية وإنقاذ الجنود من قطاع غزة".

وأشار إلى أنه "تقوم الفرق المتخصصة بإجلاء الجرحى من المنطقة وتنضم إليهم فرق يتم إنزالها في نقاط مختلفة، مما يختصر زمن الإخلاء وينقذ حياة البشر".

وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل 25 جنديا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة قبل نحو أسبوع.

وفجر 7 أكتوبر الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.