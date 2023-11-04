صافرات الإنذار تدوي بكثافة .. إنفجارات ضخمة تهز تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت تقارير إعلامية أن هناك رشقة صاروخية كبيرة أطلقتها كتائب القسام نحو تل أبيب وضواحيها، وذلك ردًا على استهداف المدنيين من أهالي قطاع غزة.

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ثلاثة انفجارات دون اعتراض من القبة الحديدية بجانب سماع انفجارات ضخمة في تل أبيب الكبرى، مشيرةً إلى أن القناة الثانية عشرة العبرية تقول إنه إضافة إلى هذه الانفجارات التي لم تعترضها القبة الحديدة هناك اعتراض للقبة الحديدة لـ 6 صواريخ أخرى أطلقت من قطاع غزة.

وأكدت أن دوي الانفجارات وصل إلى بيت يام جنوب تل أبيب، وبهذا فإن صافرات الإنذار تدوي بكثافة في العديد من المناطق في تل أبيب، وذلك بعد الاستهداف المتواصل، كما تدوي أيضًا صفارات الإنذار في اللد والرملة، مؤكدةً أن مطار اللد المعروف بمطار بن غوريون هو المطار الأساسي والأوحد الموجود في تلك المنطقة.

وكان قصف طيران الاحتلال استهدف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت موجودة في المكان؛ ما أدى إلى استشهاد 60 مواطنًا، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.