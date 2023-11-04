أقر بمقتل 25 جنديا.. جيش الاحتلال يعلن إجلاء 260 جنديا جريحا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من قطاع غزة في حوالي 150 عملية إنقاذ جوية وبرية، إلى المستشفيات في إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على منصة "إكس": "منذ بداية القتال، يعمل جنود الوحدة 669، وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة والفرق الطبية وأسراب طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو، تحت النار في عمق قطاع غزة لإنقاذ جنودنا وتقديم العلاج الطبي لهم".



وأضاف: "تم حتى الآن نقل حوالي 260 جنديا جريحًا إلى المستشفيات في إسرائيل، ضمن 150 عملية إنقاذ جوية وبرية بالتعاون مع القوات البرية ووحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي".



وقد اعترف جيش الاحتلال -في وقت سابق اليوم- بمقتل قائد دبابة في العمليات البرية بغزة، وأقرّ بمقتل 25 من عناصره بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط، منذ منتصف الأسبوع الجاري.



وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن 338 جنديا وضابطا من الجيش قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



لكن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد -أمس- أن أعداد القتلى الإسرائيليين "أكبر بكثير" مما تعلنه القيادة الإسرائيلية، وتوعد في كلمة له بجعل غزة "لعنة التاريخ" على إسرائيل.



وقال أبو عبيدة "إن القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة، وفي سير المعارك ". وخاطب الإسرائيليين قائلا "ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".



المصدر: وكالات