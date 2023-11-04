شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 جنديًا في هجوم على سيارتين عسكريتين جنوب غربي باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 14 جنديًا في هجوم مسلح استهدف مساء الجمعة، سيارتين عسكريتين كانتا تقلهم في منطقة جوادر بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأشار الجيش الباكستاني أن سيارتين لقوات الأمن تعرضتا لكمين من قبل مسلحين في جوادر، مما أدى إلى تدمير السيارتين ومقتل أربعة عشر جندياً كانوا على متنهما.

وذكر أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث وشنت عملية تمشيط أمني، في حين لم تتبن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

مقتل 5 أشخاص

وفي وقت سابق لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 21 آخرون، جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة اليوم، في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.

وكشفت مصادر أمنية، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة للشرطة بالقرب منها؛ ما أدى إلى تدمير السيارة وتضرر السيارات والدراجات النارية القريبة منها.

هجوم انتحاري

وأضافت، أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن أي عناصر على صلة بالتفجير، في حين لم تعلن أي جهة المسؤولية.

كان أصيب ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم انتحاري، استهدف اليوم نقطة تفتيش للشرطة في منطقة "وادي تيراه" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

مقتل سبعة أشخاص

وأوضحت الشرطة، آنذاك أن انتحاريًا يستقل سيارة ملغمة بالمتفجرات اصطدم بها في نقطة التفتيش، مما أدى إلى تدمير النقطة وإصابة ثلاثة من رجال الأمن كانوا بالقرب منها.

وفي نفس المنطقة أعلن قتل سبعة أشخاص في حادث آخر جراء انفجار سيارة ملغومة بالقرب من مركز للشرطة بضواحي مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.