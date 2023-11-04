إصابة سبعة جنود من قوة السلام الأممية اثناء انسحابها من مالي

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن سبعة عناصر من قوة حفظ السلام في مالي التي تنسحب حاليا من البلاد، أصيبوا بجروح في انفجار عبوة محلية الصنع بقافلتهم.
وهي المرة الرابعة التي تواجه فيها القافلة تفجير عبوة ناسفة منذ انسحابها الثلاثاء من قاعدة الأمم المتحدة في كيدال، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.
وغادر عناصر قوة حفظ السلام (مينوسما) القاعدة في قافلة طويلة تضم عشرات المركبات متجهين إلى مدينة غاو الشمالية التي تبعد نحو 350 كيلومترا.
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