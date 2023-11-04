مسيرات في طهران وجميع أنحاء إيران لمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار" ودعمًا للشعب الفلسطيني

انطلقت مسيرات "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي" في طهران وأكثر من 1200 مدينة انحاء إيران، تحت شعار "نظام عالمي جديد مع جيل مثالي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

وانطلقت هذه المسيرات من ساحة فلسطين، وستستمر بالتجمع أمام مبنى السفارة الأميركية السابق، حيث سيلقي رئيس مجلس الشوری الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، كلمة في الحضور.

وبحسب وكالة "إرنا"، نظم الشعب الإيراني مسيرات في جميع أنحاء البلاد تزامنا ليعلنوا دعمهم لمُثُل الثورة الإسلامية وجماعات المقاومة الفلسطينية، وتعاطفهم مع شعب غزة.

هذا واضرم الطلاب في طهران النار في العلمين الإسرائيلي والأميركي خلال المسيرة التي نظموها اليوم احتجاجا على القتل الوحشي لاهالي غزة.

ویصادف 4 تشرين الثاني، الذكرى السنوية للاستيلاء على السفارة الاميركية في طهران عام 1979 وايضا يوم الطالب في ايران.

واستولى الطلبة الجامعيون في إيران على مبنى السفارة في 4 تشرين الثاني 1979 احتجاجاً على "مؤامرات أمريكا العديدة ضد الثورة الإسلامية الإيرانية".

وتقام مراسم خاصة في جميع أنحاء إيران في هذا اليوم احتفاء بأحداث تاريخية صاحبت الثورة الإسلامية في إيران.