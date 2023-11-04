ضابط أميركي سابق: نصرالله مفكّر استراتيجي حقيقي ودبلوماسي أصيل

علّق ضابط الاستخبارات العسكرية الأميركية السابق سكوت رايتر على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، حيث اعتبر أنّ "نصرالله مفكّر استراتيجي حقيقي ودبلوماسي أصيل. لقد نال تقدير جميع محبي السلام في العالم".

وقال رايتر: "استمعت لحسن نصر الله وهو يتحدث عن الوضع في غزة.وكان الكثيرون يأملون أن يفتح جبهة ثانية ضد إسرائيل. لكن نصر الله قرر بحكمة أن حزب الله لا يمكنه استخدام قضية فلسطين لانتزاع أهداف وغايات "حماس"، وأن هذا ليس الوقت المناسب لهزيمة إسرائيل الاستراتيجية، بل انتصار "حماس" الاستراتيجي على أساس رؤية حماس وهي تحرير الأسرى من الفلسطينيين، وأن يكون المسجد الأقصى خاليًا من الحرمان الذي يمارسه الإسرائيلي، وأن يكون هناك وطن فلسطيني مشروع".

وأوضح أنّ "نصرالله أشار إلى أن طريق النصر هو بالمثابرة وليس التصعيد".