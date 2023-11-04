حددتها الأرصاد.. ظواهر جوية تسيطر على الطرق الزراعية والسريعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، قد يشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، علاوة على أنه سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى طقس السبت سيشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت الهيئة توقعاتها بشأن درجة الحرارة، حيث قد تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الغربية تصل إلى 32 والصغرى 19 والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة 28 و22.