سلطات هندوراس استدعت سفيرها في تل أبيب "للتشاور بشأن الوضع الإنساني الخطير" في غزة

استدعت سلطات هندوراسسفيرها لدى تل أبيب للتشاور بشأن "الوضع الإنساني الخطير" الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة.
وذكر وزير الخارجية إنريكي رينا أنّ "في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة"، المبعوث روبرتو مارتينيز إلى تيغوسيغالبا "للتشاور".
وكانت الحكومة البوليفية أعلنت الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة، وتوازيًا أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل ابيب احتجاجًا على "الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من جانب إسرائيل" بحسب سانتياغو و"المجزرة بحق الشعب الفلسطيني" بحسب بوغوتا.
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