"المقاومة الإسلامية في العراق": استهداف القاعدة الأميركية في الشدادي جنوب الحسكة بواسطة الصواريخ

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن استهداف "قاعدة الاحتلال الأميركي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

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