أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن صفارات الإنذار تدوي في إيلات. بدوره، ادعى الجيش الإسرائيلي، أنّ صفارات الإنذار في إيلات دوت عن طريق الخطأ.

كانت هذه تفاصيل خبر صفارات الإنذار دوّت في إيلات والجيش الإسرائيلي يشير إلى أنّها دوّت عن طريق الخطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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